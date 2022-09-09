В Челябинской области возбуждено уголовное дело после гибели школьницы, упавшей со скалы

В Челябинской области после гибели 14-летней школьницы во время похода возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, инцидент произошел на территории горного массива Аракульский Шихан днем 8 сентября. Девочка упала с 50-метровой скалы во время похода. Школьница находилась на территории Аракульских Шиханов в составе группы из 45 учащихся одной из школ Кыштыма в сопровождении двух педагогов.

Следователи устанавливают виновных лиц, в обязанность которых входило обеспечение должного контроля за безопасностью детей во время похода.