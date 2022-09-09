Британский принц Чарльз оказался рекордсменом по продолжительности ожидания трона

Британский принц Чарльз, который со смертью королевы Елизаветы II, стал королем Карлом III, оказался рекордсменом по продолжительности ожидания трона за всю истории.

Он стал наследный принцем в 1952 году, когда королевой стала его мать. То есть ожидал трона 70 лет. Интересно, что по отцу он считается прапраправнуком российского царя Николая I.

Также Чарльз, которому 73 года, станет старейшим монархом, восходящим на престол, за всю историю.

Новый британский король основал Всемирный фонд дикой природы и является активным сторонником защиты природы. Его отец Филипп как-то заявил, что хотел бы стать смертоносным вирусом, который очистит планету от человечества. Историк Андрей Фурсов считает, что у западных элит, в том числе у британской королевской семьи, ярко выражена социопатия.

Чарльз стал одновременно королем еще 14 стран — Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.