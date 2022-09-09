09 Сентября 2022
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Общество Новосибирская область
Андрей Травников (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников сообщил участникам форума молодёжи "PROрегион", что лучшие проекты получат гранты правительства Новосибирской области 

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников приветствовал участников форума «PROрегион» 2022 года. В форуме участвуют 250 молодых людей, представляющих 29 муниципальных образований Новосибирской области и регионы России (Алтайский край, Москва, Нижегородская, Томская область и Иркутская области). Мероприятия форума проходят в Образовательном парке имени Олега Кошевого на площадке центра «Альтаир», сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

молодежь, форум, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников, приветствуя участников, подчеркнул, что форум «PROрегион» не просто живёт, а активно развивается. «Залог успеха – в развитии. С каждым годом «PROрегион» становится в чём-то новым, более интересным и насыщенным. Особенность этого года – не только в новой площадке, но и в том, что ряд проектов, которые пройдут соответствующий отбор, получат грантовую поддержку Правительства Новосибирской области. Но для того, чтобы форуму развиваться, требуется ваше участие – обратная связь от вас, ваши идеи и предложения. Тема этого года – «Урбанистика и сообщество» – очень актуальная, потому что по развитию общественных пространств в Новосибирской области взяты очень высокие темпы. За последние 5 лет общественных пространств благоустроено больше, чем за предыдущие 25 лет. Многие районные центры и сёла 5 лет назад даже мечтать не могли, что у них появятся такие молодёжные площадки, площадки для активного отдыха, как сегодня. Но очень важно сделать такие места не просто красивыми и удобными, но и функциональными, чтобы они действительно были местом деятельности новых сообществ. И в этом процессе требуется, в первую очередь, обратная связь от молодёжи. Не бойтесь выступать со своими идеями, делать критические замечания, но сразу просьба – чтобы это была не просто критика, а сразу содержащиеся в ней предложения о том, как исправить те или иные недостатки, переформатировать организованные пространства для достижения максимальной функциональности и привлекательности», – отметил губернатор.

травников, молодежь(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Тема форума 2022 года – развитие территорий и сообществ. Цель форума в 2022 году – помочь участникам стать авторами позитивных преобразований на больших и малых территориях. Впервые в рамках форума запланировано проведение конкурса грантов, на конкурс заявлено 18 проектов.

травников, молодежь(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Форум включен как одно из ключевых молодёжных мероприятий в программу празднования 85-летия Новосибирской области «Новосибирь 85».

травников, молодежь(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Справка. Форум молодёжи «PROрегион» проводится с 2015 года. В 2021 году форум внесён в Атлас практик неформального образования России, разработанного АСИ в качестве одного из успешных кейсов. Также в 2021 году форум молодёжи Новосибирской области «PROрегион» признан лучшим региональным форумом России как победитель всероссийской премии Росмолодёжи «Время молодых».

Теги: андрей травников, гранты правительства, форум молодежи



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