09 Сентября 2022
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Экономика За рубежом
(2004) | Фото: Накануне.ru

Поставки российского газа через Украину сохранены на прежнем уровне

Поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 9 сентября сохраняются в прежнем объеме (42,4 млн куб. м в сутки). Поставки по газопроводу "Северный поток" полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.

Номинации на транзит газа из России через Украину на 9 сентября через газораспределительную станцию "Сохрановка" отсутствуют, а через станцию "Суджа" составляют около 42,4 млн куб. м, уточняет ТАСС. В то же время, поставки российского газа по "Северному потоку" – основному маршруту экспорта газа из России в Европу – полностью остановлены.

"Газпром" сообщал, что в ходе техобслуживания последнего действующего газоперекачивающего агрегата "Северного потока" были обнаружены утечки масла, до устранения которых компания вынуждена полностью остановить прокачку по газопроводу. В соответствии с информацией компании Siemens, полное устранение утечки масла на двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.

Теги: Газ, Украина, Северный поток



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