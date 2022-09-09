В ГД предложили освободить от налога арендодателей, сдающих квартиры студентам

В России предложили освободить от подоходного налога часть арендодателей, которые сдают квартиры иногородним студентам очной формы обучения.

Инициативу выдвинул депутат ГД Василий Власов. Об этом сообщает RT, приводя копию письма на имя главы Минфина Антона Силуанова.

По словам парламентария, одной из главных проблем иногородних студентов является поиск места жительства. Однако многие собственники жилья не поддерживают идею заселения студентов, предпочитая людей со стабильным заработком. При этом независимо от прибыли владелец должен уплатить 13% от данного вида доходов.

Ранее сообщалось, что осенью аренда жилья в России может вырасти на 10–20%.

Как говорят участники рынка недвижимости, летом цены начали восстанавливаться после весеннего падения на 8–10%. Доступное предложение сократится с наступлением делового сезона и начала учебы в вузах, что и повлияет на ставки аренды.