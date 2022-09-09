В Екатеринбурге осужден курьер, сбивший женщину велосипедом

В Екатеринбурге суд вынес приговор сотруднику службы экспресс-доставки, который причинил тяжелые травмы женщине-пешеходу.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в декабре прошлого года: курьер на велосипеде мчался тротуару вдоль улицы Луначарского, несмотря на то, что проезжая часть была свободна. В нарушение Правил дорожного движения он отвлекся от наблюдения за дорогой, не заметил женщину-пешехода и на скорости врезался в нее. В результате пострадавшая получила травмы, которые были расценены экспертом как тяжкий вред ее здоровью.

Как отметили в надзорном ведомстве, доставщик полностью признал свою вину, раскаялся и принес извинения потерпевшей. За это суд назначил ему один год ограничения свободы.

Кроме этого, суд частично удовлетворил гражданский иск женщины, взыскав в ее пользу расходы на лечение и проезд, а также компенсацию морального вреда. Всего курьер обязан выплатить ей свыше 210 тысяч рублей.