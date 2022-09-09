Губернатор Моор дал поручения по итогам Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе

09 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Небензя отрицает "прорыв ВСУ"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Тюменская область Уральский ФО
Александр Моор на Международном предпринимательском форуме (2022) | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Моор дал поручения по итогам Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе

Губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе дал ряд поручений профильным департаментам, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

Департаменту ЖКХ необходимо изучить опыт Московской области по присоединению новых объектов к сетям. В Подмосковье власти создали цифровую платформу для управления коммунальной и энергетической инфраструктурой региона, перевели все документы по заявкам в электронный вид.

Также губернатор поручил активнее внедрять технологии бережливого производства и продолжить работу по снижению административного давления.

"Заседание Совета по улучшению инвестклимата – важная часть "работы над ошибками", которую мы проводим по итогам национального рейтинга АСИ. Наша общая задача – создать максимально комфортные условия для ведения любого бизнеса в Тюменской области независимо от его масштаба", прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале.

Напомним, Тюменская область заняла пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Одно место с Тюменской областью поделили Республика Башкортостан, Нижегородская, Новгородская, Сахалинская области. На первом месте расположилась столица. На втором - Татарстан, третье и четвертое место у Московской и Тульской областей, соответственно.

Теги: Совет по улучшению инвестиционного климата, Александр Моор, поручения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети