Губернатор Моор дал поручения по итогам Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе

Губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе дал ряд поручений профильным департаментам, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

Департаменту ЖКХ необходимо изучить опыт Московской области по присоединению новых объектов к сетям. В Подмосковье власти создали цифровую платформу для управления коммунальной и энергетической инфраструктурой региона, перевели все документы по заявкам в электронный вид.

Также губернатор поручил активнее внедрять технологии бережливого производства и продолжить работу по снижению административного давления.

"Заседание Совета по улучшению инвестклимата – важная часть "работы над ошибками", которую мы проводим по итогам национального рейтинга АСИ. Наша общая задача – создать максимально комфортные условия для ведения любого бизнеса в Тюменской области независимо от его масштаба", прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале.

Напомним, Тюменская область заняла пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Одно место с Тюменской областью поделили Республика Башкортостан, Нижегородская, Новгородская, Сахалинская области. На первом месте расположилась столица. На втором - Татарстан, третье и четвертое место у Московской и Тульской областей, соответственно.