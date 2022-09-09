09 Сентября 2022
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Общество Новосибирская область
Нацпроект по медицине (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

У жителей Новосибирской области появятся "персональные медицинские помощники"

Голосовое заполнение документов, «персональные медицинские помощники», электронный родовой сертификат, «цифровая» справка о рождении: эти и другие новые и обновленные цифровые решения внедряются в медицинских организациях Новосибирской области.

Как отметили в министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области до конца 2022 года планируется реализация пилотного проекта «Персональные медицинские помощники», который пройдет в экспериментальном правовом режиме. Проект направлен на увеличение охвата населения диспансерным наблюдением и повышение доступности медпомощи. С помощью платформы проводится дистанционное диспансерное наблюдение за состоянием здоровья пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией. К 2024 году не менее 10% пациентов будут включены в систему динамичного наблюдения за состоянием здоровья пациентов с использованием таких помощников.

«Цифровая трансформация здравоохранения является одной из приоритетных задач не только в Новосибирской области, но и во всей стране. Работа направлена, в первую очередь, на повышение качества и доступности медицинских услуг. Работа ведется в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Цифровая экономика». В рейтинге Минздрава России по цифровизации здравоохранения регион стабильно демонстрирует положительную динамику достижения показателей федерального проекта по созданию цифрового контура», – подчеркнул министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь

Среди других запланированных задач в сфере здравоохранения новые сервисы на Госуслугах: подача заявления для онлайн-прикрепления к медицинской организации в личном кабинете «Мое здоровье»; идентификация по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность; запись на прием к врачу по направлению. Еще одно из приоритетных направлений – переход госучреждений, подведомственных минздраву, полностью на электронный документооборот и отказ от ведения бумажных документов. Важнейшая задача – внедрение суперсервисов, в частности, электронной медицинской справки о рождении и электронного родового сертификата. В планах этого года – тиражирование и ввод в промышленную эксплуатацию сервиса для голосового заполнения медицинской документации, когда врач надиктовывает текст голосом, высвобождая дополнительное время на пациента.

Коллаж, коронавирус(2020)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, Уже сегодня модуль «Телемедицинские консультации» обеспечивает дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой, а также медиков с пациентами.

 

Теги: персональные медицинские помощники, цифровая трансформация, медицинские услуги



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