"Темная улица никого не спрячет". Уральский педагог начал урок с угроз пятиклассникам

Педагог школы №138 на Эльмаше начал урок для учеников 5-го класса с угроз. По словам детей, учитель опоздал на урок, а потому застал шумящих и смеющихся школьников. В этот момент мужчина вышел из себя и начал кричать на детей, упомянув, что "темная улица никого не спрячет" и что он готов в 7-ой раз побывать в суде.

"Если у вас мальчиков много, это не значит, что вам все можно. Довольны, эти ржут. Че старшаки говорят - это уже другое. Я их хотя бы бить могу, и мне ничего за это не будет. А если и будет, так мы все живем рядом. Темная улица - она никого не спрячет. Они же шляются по ночам, старшаки-то, да? Можно встретиться случайно где-нибудь там, кто его знает... Нет, надо же припереться на первый урок и проверить, че учитель может, че нет. Это в крови заложено у всех, блин, да?", - говорит учитель на аудиозаписи, которую успели сделать школьники.

В своем монологе педагог отметил, что те, кто считает, что у них есть права - могут подавать в суд: "Я там был семь раз, побуду еще. Я бороться умею и с юристами, и со всеми". Он также подчеркнул, что у него три диплома - по математике, биологии и управлению, да и законы он знает "не из "Google". А потому наличие каких-либо прав сначала надо доказать в суде.

Закончил свою тираду педагог саркастичным: "Кого-то обидел и накричал. Извините, бедные детишки".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе департаменте образования Екатеринбурга, ситуация намного более неоднозначная, чем кажется на первый взгляд. Несмотря на это, сегодня школу все же посетили сотрудники управления образования района.

"Состоялась их встреча с руководством школы и учителем. В целях урегулирования конфликтной ситуации в понедельник, 12 августа, запланировано общение педагогов и руководства школы с родителями класса", - добавили в пресс-службе.