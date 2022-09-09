ЕС не собирается исключать никого из россиян из санкционных списков

Евросоюз не будет исключать никакого из россиян из санкционных списков, об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

По его словам, "Евросоюз един в этом вопросе", пишет ТАСС. Действие санкций в отношении отдельных лиц также будет продлено без изменения списка, добавил Шалленберг.

Ранее издание Politico со ссылкой на анонимных дипломатов сообщило, что Венгрия обратилась к Евросоюзу с просьбой снять санкции с трех российских миллиардеров - Алишера Усманова, Виктора Рашникова и Петра Авена.

Однако на следующий день это же издание сообщило, что Будапешт временно отказался от своих требований. Уточнялось, что председательствующая в Совете ЕС Чехия и Венгрия смогли достичь договоренности в этом вопросе, передает Regnum.