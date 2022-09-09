09 Сентября 2022
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Добыча угля (2022) | Фото: пресс-служба Распадской угольной компании

1 млн тонн угля с начала 2022 года добыли горняки шахты «Алардинская» (входит в РУК)

Первый миллион тонн коксующегося угля с начала 2022 года выдал на-гора коллектив шахты «Алардинская» Распадской угольной компании (РУК). С производственным достижением передовиков добычного участка поздравили первые руководители компании и коллеги.

горняки, шахтеры(2022)|Фото: пресс-служба Распадской угольной компании

Миллионную тонну горняки выдали из лавы 3-41, к отработке которой приступили в июне этого года, сообщает пресс-служба РУК.

В целях обеспечения безопасности ведения горных работ в лаве работают две установки направленного бурения, а также станки управления по монтажу, демонтажу и ремонту горношахтного оборудования (УМГШО). С их помощью проводят пластовую дегазацию. Для предварительной дегазации выработок на поверхности работают 4 дегазационные установки, последняя из которых введена в эксплуатацию в декабре 2021 года.

На «Алардинской» рассчитывают наращивать темпы работ.

Теги: коксующийся уголь, алардинская, распадская угольная компания



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