09 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев, прививка (2020) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Свердловский оперштаб по борьбе с ковидом ликвидирован на фоне роста заболеваемости

Свердловский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом прекратил свое существование. Такой вывод можно сделать из распоряжения, которое накануне подписал губернатор Евгений Куйвашев.
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Документ опубликован на региональном портале правовой информации.

"Признать утратившим силу распоряжение правительства Свердловской области о создании оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции", - говорится в подписанном Куйвашевым документе.

Оперштаб по борьбе с ковидом на Среднем Урале был создан 18 марта 2020 года. Постепенно в регионе убирали все связанные с коронавирусом ограничения. В июле этого года оперштаб перестал сообщать свердловчанам статистику по заболеваемости и смертности от COVID-19. При этом губернатор Куйвашев ранее заявлял, что "коронавирус останется с нами навсегда".

Напомним, что в августе свердловские санврачи потребовали вернуть масочный режим. По словам замглавы управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелики Пономаревой, подъем заболеваемости ковидом произошел еще со второй декады июля.

Теги: оперштаб, ковид, ликвидация, Куйвашев



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