В России молочное и мясное поголовье сократилось до исторического минимума

Молочное и мясное поголовье в России сократилось до исторического минимума, подсчитали в Молочном союзе. Эксперты пока не видят предпосылок для роста отрасли. Текущее потребление говядины и молока в нашей стране заметно ниже норм Минздрава.

"Количество дойного стада в России достигло исторического минимума. В начале 1990-х в России было 20,6 млн голов дойных коров, в 2020 г. насчитывалось 7,9 млн голов, в 2021 г. – 7,8 млн голов. Это исторический минимум. Мы каждый год из последних недосчитываемся по 100 тыс. голов", – рассказала директор Молочного союза России Людмила Маницкая на проходящем на этой неделе Международном молочном бизнес-форуме ЕАЭС, её цитирует "Независимая газета".

Сокращается в РФ не только молочное поголовье, но и в целом поголовье крупного рогатого скота (КРС).

"Если в начале 90-х общее поголовье составляло 57 млн, то в 2020 г. поголовье сократилось до 18 млн голов. В 2021 г. количество КРС составило уже 17,7 млн голов. И это снова, к сожалению, исторический минимум", – сообщила Маницкая.

Из данных Росстата следует, что по итогам 2021 г. поголовье КРС сократилось до 17,6 млн голов, число дойных коров – до 7,7 млн голов. Годом ранее их численность составляла почти 7,9 млн. Поголовье сокращается в крупных сельхозорганизациях и личных хозяйствах. Однако в крестьянско-фермерских хозяйствах (КФК) оно стагнирует. Так, в сельхозорганизациях численность КРС сократилось на 145 тыс. (до 7,9 млн). В личных хозяйствах поголовье упало на 274 тыс. (до 6,8 млн голов). И на 41 тыс. увеличилось поголовье крупного рогатого скота в фермерских хозяйствах, до 2,8 млн.

В 2022 г. сокращение поголовья, скорее всего, продолжится. На конец июля поголовье КРС в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по оценкам Росстата, составляло 18,4 млн голов, что на 2,1% меньше, чем годом ранее. Коров было на 1,5% меньше.