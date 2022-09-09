Климатической ЧС в мире нет - Global Climate Intelligence Group

В настоящее время в мире не существует опасности климатической катастрофы. К этому важному выводу пришла Global Climate Intelligence Group, которая опубликовала соответствующие результаты.

Доклад подписали 1200 ученых, в том числе Нобелевский лауреат Айвар Джайевер. Они отмечают, что наука о климате чрезмерно политизирована, в то время как она должна быть только научной.

"Наука о климате выродилась в дискуссию, основанную на убеждениях, а не на здравой самокритичной науке. Мы должны освободиться от наивной веры в незрелые климатические модели. В будущем в исследованиях климата необходимо уделять значительно больше внимания эмпирической науке", - пишут авторы (эмпирическими данными называют опытные, экспериментальные).

Ученые должны заявить о неопределенности и преувеличении глобального потепления, а политики должны беспристрастными, заявляют подписанты.

Геологические данные показывает, что климат Земли менялся с тех пор, как существовала планета, с чередованием холодных и теплых фаз. Так, малый ледниковый период закончился совсем недавно, в 1850 году. Поэтому неудивительно, что сейчас планета переживает период потепления. При этом потепление в мире происходит гораздо медленнее, чем прогнозировалось на основе моделирования антропогенного воздействия. Разрыв между моделью и фактом говорит о том, что человечество еще далеко от понимания изменения климата.

Ученые пишут, что климатические модели вообще не должны быть инструментом глобальной политики. Например, западные политики наперебой твердят о необходимости снижения выбросов CO2, или углекислого газа, но он необходим для всей жизни на Земле, а дополнительное содержание его в воздухе способствует росту глобальной биомассы растений. Он также повышает урожайность сельскохозяйственных культур.

Важный момент, который отмечают эксперты, состоит в том, что нет никаких статистических доказательств того, что именно глобальное потепление привело к увеличению числа стихийных бедствий. При этом есть достаточно доказательств того, что меры по снижению выбросов CO2 столь же вредны, сколь и дорогостоящи.

"Никакой климатической чрезвычайной ситуации нет. Поэтому нет никаких причин для паники и тревоги. Мы решительно выступаем против вредной и нереалистичной политики нулевого выброса CO2, анонсированного к 2050 году", - заключают ученые.

Впрочем, они тоже включили в выводы идеологический лозунг, что "рождаемость должна быть низкой" (постулат, продвигаемый на Западе).

Отмечается, что Всемирная климатическая декларация (The World Climate Declaration), объединившая большое количество ученых со всего мира, отныне будет функционировать как "Глобальная группа по изучению климата" (Global Climate Intelligence Group). Она будет предоставлять правительствам и компаниям по всему миру консультации по вопросам изменения климата и "энергетического перехода".

Многие эксперты давно говорят о том, что стремление к "углеродной нейтральности", "зеленой энергетике" и отказу от ископаемого топлива является политической идеологией, не имеющей ничего общего с наукой. Одной из целей является задавить промышленность, чтобы перейти к новому обществу, основанному на жестком контроле над поведением людей. Историк Андрей Фурсов считает, что это является частью античеловеческой идеологии экологизма, ставящего целью сокращение численности населения под предлогом спасения климата.

В прошлом году министр экономического развития РФ Максим Решетников признал, что Запад чрезмерно форсирует продвижение "зеленой повестки".

"Многие в закрытых частных беседах говорят, что мы не понимаем, как мы этого будем достигать, сколько это будет стоит, но мы взяли на себя смелость. Вот этим заканчивается… Никто не говорит с потребителем о зеленой повестке, никто не говорит, сколько она будет стоить и кто все это оплатит. А оплатит в конечном итоге все потребитель", — заявил Решетников.

Характерно, что в Европе, в преддверии тяжелой зимы, вспомнили даже об угле. А США пытаются уговорить саудитов и другие страны увеличить добычу нефти, чтобы снизить цены. Собственные интересы оказались важнее спасения климата.