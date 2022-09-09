ВСУ предприняли попытку высадки десанта в районе Энергодара

ВСУ в ночь на пятницу предприняли попытку высадки десанта в районе Энергодара, сообщил глава администрации города Александр Волга.

"Удар успешно отражен", - сказал он "Интерфаксу".

Перед этим украинские военные нанесли артиллерийский удар по электрическим сетям. В настоящее время Энергодар остается без электроснабжения.

Напомним, накануне прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС также сообщалось о попытке диверсионной высадки украинского десанта в районе города. В Минобороны РФ сообщали, что украинские диверсанты в количестве до 60 человек попытались захватить Запорожскую АЭС.