09 Сентября 2022
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Небензя отрицает "прорыв ВСУ"

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Армия и ВПК Украина
Коллаж, ВСУ, украинский военный (2022) | Фото: Накануне.RU

ВСУ предприняли попытку высадки десанта в районе Энергодара

ВСУ в ночь на пятницу предприняли попытку высадки десанта в районе Энергодара, сообщил глава администрации города Александр Волга.

"Удар успешно отражен", - сказал он "Интерфаксу".

Перед этим украинские военные нанесли артиллерийский удар по электрическим сетям. В настоящее время Энергодар остается без электроснабжения.

Напомним, накануне прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС также сообщалось о попытке диверсионной высадки украинского десанта в районе города. В Минобороны РФ сообщали, что украинские диверсанты в количестве до 60 человек попытались захватить Запорожскую АЭС.

Теги: всу, десант, энергодар



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