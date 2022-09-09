"Ласточку" между Екатеринбургом и Красноуфимском запустят в 20-ых числах сентября

Запуск скоростного поезда "Ласточка" из Екатеринбурга в Красноуфимск запланирован на 20-е числа сентября. Об этом сообщает департамент информполитики региона со ссылкой на начальника СвЖД Ивана Колесникова.

Точная дата запуска пока неизвестна. Поезд будет следовать без пересадки на станцию Дружинино.

После планируется запустить "Ласточку" и на север региона. На сегодняшний день обсуждается вопрос с выбором конечной станции, которой может стать Волчанск, Бокситы или Карпинск. В дальнейшем главы северных городов продумают автобусные маршруты до станции, чтобы свердловчанам было удобно добираться, а вагоны поезда не курсировали полупустыми.