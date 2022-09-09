09 Сентября 2022
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Михаил Дегтярев (2020) | Фото: Государственная дума РФ

Дегтярёв подвёл итоги участия Хабаровского края в ВЭФ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв в своём Telegram-канале высказался об итогах участия региона в Восточном экономическом форуме.

Подписано шесть знаковых соглашений на 180 млрд руб.: с ПАО Сбербанк, АО "Газпромбанк" и ООО "Порт Эльга", ПАО Банк ВТБ, АО "Корпорация Туризм. РФ", Министерством транспорта РФ, ОАО "РЖД" и ООО "ФинИнвест", Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ".

Отметим, во время участия Дегтярёва в ВЭФ в Хабаровском крае разбушевалась непогода – регион накрыл циклон, дошло до отключения электричества.

Теги: Михаил Дегтярёв, Восточный экономический форум, Михаил Дегтярёв



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