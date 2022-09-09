После начала СВО услуги международного роуминга подорожали до 60%

Базовые услуги зарубежного роуминга у российских операторов связи выросли в цене на 5–40% после начала спецоперации России на Украине, пишет "Коммерсантъ".

Стоимость опций, по данным издания, увеличилась на 40–60%.

Операторы утверждают, что повышение цен коснулось небольшого числа абонентов и обусловлено нестабильным курсом рубля.

По мнению экспертов, в связи с "геополитической ситуацией" эта услуга станет все менее популярной, а путешествующие за границу россияне вернутся к использованию туристических сим-карт.

Напомним, ранее Россия и Белоруссия согласовали отмену платы за входящие звонки в роуминге. Изменения вступили в силу с 1 апреля. До конца года страны рассчитывают полностью отменить роуминг.