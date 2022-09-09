После начала СВО услуги международного роуминга подорожали до 60%
Базовые услуги зарубежного роуминга у российских операторов связи выросли в цене на 5–40% после начала спецоперации России на Украине, пишет "Коммерсантъ".
Стоимость опций, по данным издания, увеличилась на 40–60%.
Операторы утверждают, что повышение цен коснулось небольшого числа абонентов и обусловлено нестабильным курсом рубля.
По мнению экспертов, в связи с "геополитической ситуацией" эта услуга станет все менее популярной, а путешествующие за границу россияне вернутся к использованию туристических сим-карт.
Напомним, ранее Россия и Белоруссия согласовали отмену платы за входящие звонки в роуминге. Изменения вступили в силу с 1 апреля. До конца года страны рассчитывают полностью отменить роуминг.