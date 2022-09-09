Театр Эстрады в ЦПКиО Екатеринбурга откроют уже следующим летом

В парке Маяковского в Екатеринбурге подходит к концу строительство Летнего театра Эстрады. Об этом сообщает пресс-служба ЦПКиО.

Все основные работы планируется завершить уже в декабре, а долгожданное открытие провести следующим летом. В пресс-службе также отметили, что гостям не придется беспокоиться о своем комфорте - спинки у зрительских скамеек будут.

"В рамках реконструкции пришлось убрать с площадки все тополя - время их не пощадило, деревья стали небезопасны. После ремонта мы посадим туда сосны - благородные деревья без пуха и с приятным запахом", - добавили в ЦПКиО

Напомним, что о строительных работах говорилось еще в июне 2021 году. На тот момент театр служил парку в качестве склада. По окончании работ здесь могут выступать актеры и музыканты филармонии и других творческих учреждений.