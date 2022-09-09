В КНДР приняли закон о праве нанесения превентивного ядерного удара

Верховное народное собрание КНДР приняло "Закон о политике в сфере ядерных сил", который юридически закрепил статус ядерного государства.

Закон дает право Северной Корее наносить автоматический ядерный удар по противнику в случае угрозы безопасности государства, сообщает южнокорейское агенство Yonhap.

Также автоматический ядерный удар будет активизирован и в случае нападения на лидера страны Ким Чен Ына, добавляет Regnum.

Кроме того, КНДР заявила, что не будет вести переговоры по денуклеаризации, поскольку обладание ядерным оружием является ее законным и неотъемлемым правом. С соответствующим заявлением выступил лидер страны Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).

Ранее сообщалось, что Северная Корея проводит работу по восстановлению своего ядерного полигона, на котором пройдут будущие испытания.

По словам постоянного представителя США при ООН Линду Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности, посвященном ракетным испытаниям КНДР, Пхеньян готовится к седьмым ядерным испытаниям.

Томас-Гринфилд отметила, что переговоры по предложенному США проекту резолюции Совета Безопасности ООН о введении новых санкций против КНДР за ракетные испытания близки к завершению.