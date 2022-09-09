09 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область
нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

Житель Екатеринбурга снимал на видео, как его режет родной отец

В Екатеринбурге мужчина получил срок в колонии за то, что порезал ножом своего родного сына. Молодой человек снимал расправу над ним на свой телефон.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 14 декабря прошлого года: 31-летний уралец приехал в квартиру, в которой проживал с отцом. Между ними вспыхнул конфликт, во время которого сын сел за компьютер. Через некоторое время отец взял нож и подкрался сзади к родному сыну, а когда тот встал из-за стола, нанес ему удары ножом.

Молодой человек снял на видео с помощью сотового телефона нанесенные ему раны, а также отца с ножом в руке, сидевшего на диване, и ушел из квартиры. Он смог дойти до дома своей матери, откуда был увезен на "скорой помощи" в больницу.

Как отметили в прокуратуре, агрессивный мужчина уже был судим за совершение тяжких преступлений. Кировский районный суд Екатеринбурга назначил ему четыре года в исправительной колонии строгого режима.

Теги: нож, видео, суд, Екатеринбург



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