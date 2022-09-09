В Златоусте оставили в СИЗО чиновника, обвиняемого в мошенничестве и получении взятки

В Златоусте заместителя директора муниципального учреждения, обвиняемого в получении взятки и мошенничестве, оставили под арестом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый, занимая должность заместителя директора МБУ "Благоустройство", похитил у учреждения не менее 5 млн рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, являясь первым заместителем директора МКУ "УЖКХ", он в сговоре с другим лицом получил взятку в сумме более 1,4 млн рублей от предпринимателя за приемку и оплату муниципального контракта на выполнение строительных работ.

Адвокаты обвиняемого обжаловали решение суда о продлении ареста. Они просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, обращая внимание на положительные сведения о личности обвиняемого. Суд жалобу не удовлетворил. Под арестом чиновник пробудет до 9 октября.