09 Сентября 2022
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ТеплоРесурс, котельная (2019) | Фото:Накануне.RU

Отопление в Екатеринбурге включат в два этапа

Подача тепла в жилые дома и организации социальной сферы Екатеринбурга будет проводиться в два этапа.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, на первом этапе планируется подключить практически весь город за исключением четырех участков, где идут масштабные работы по реконструкции тепломагистралей АО "ЕТК": в Орджоникидзевском и Верх-Исетском районах, на ЖБИ и в районе Автовокзала. Данные территории будут подключены к теплу на втором этапе. Окончание работ по монтажу трубопроводов намечено на 20 сентября.

Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко поручил руководству предприятия осуществлять контроль и обеспечить подключение тепла от сетей, находящихся на ремонте, к 22 сентября. Вице-мэр указал энергетикам на недопустимость срыва обозначенных сроков. При этом подача отопления в социальные объекты будет осуществляться на первом этапе независимо от их местонахождения.

Как добавили в мэрии, контроль за всеми процессами подачи отопления в уральской столице будет вести специально созданный штаб. На следующей неделе состоится его первое заседание.

Напомним, что отопление в Екатеринбурге начнут включать с 15 сентября.

Теги: Екатеринбург, отопление, мэрия



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