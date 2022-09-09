09 Сентября 2022
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Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Экономически обоснованный тариф на проезд в Перми вырастет до 39 рублей

Экономически обоснованный тариф на проезд в Перми в 2023 году вырастет до 39 рублей, сообщает "Ъ" со ссылкой на депутата пермской гордумы Дмитрия Федорова.

В этом году экономически обоснованный тариф составляет 35 рублей, а реальная стоимость разовой поездки - 33 руб. По данным издания, мэрия собирается осенью внести на рассмотрение думы проект решения о поднятии реального тарифа. Вопрос обсуждался на круглом столе по подготовке проекта бюджета Перми на 2023 год и плановый период 2024/25 годов, который был закрыт для СМИ. Обсуждались вопросы финансирования проекта по обустройству умных остановок, детали концессионного соглашения по модернизации трамвайного комплекса, а также расходы на организацию перевозок общественным транспортом.

По словам Федорова, рост экономически обоснованного тарифа в администрации объяснили увеличением расходов на обслуживание общественного транспорта, которое произошло из-за удорожания топлива и запчастей.

В мэрии отмечают, что рост тарифа составил 11%, что ниже официального уровня инфляции.

Дмитрий Федоров заявил, что объявленного нового экономически обоснованного тарифа "пугаться не стоит".

"Это не реальный тариф, а цифра, которая, по сути, показывает, во сколько обходится работа общественного транспорта городскому бюджету. Расходы на организацию муниципальных перевозок имеют социально ориентированный характер, город берет на себя такое обязательство перед жителями. О повышении реального тарифа речи не идет",— подчеркнул депутат. При этом он обратил внимание, что повышение экономически обоснованного тарифа свидетельствует об увеличении расходов на работу общественного транспорта и нагрузки на городской бюджет. Однако увеличение реального тарифа — не единственный способ компенсировать рост затрат - сделать это можно повышая привлекательность общественного транспорта и собираемости платы за проезд.

В ноябре прошлого года гордума утвердила новую методику расчета тарифа на проезд в общественном транспорте. Согласно ей, тариф теперь определяется путем деления расчетных расходов (они принимаются на очередной год с плановой даты действия нового тарифа) на пассажиропоток по итогам предыдущего календарного года. Изначально рассчитанный по такой методике экономически обоснованный тариф в 2022-м составил 37 руб. После замечаний Контрольно-счетной палаты и внесения в формулу расчета изменений этот показатель снизился до 35 руб. Вместе с новой методикой дума утвердила и новый тариф. Стоимость разовой поездки была установлена ниже экономически обоснованного тарифа, но все равно ощутимо выросла — с 24–26 до 33 руб. Новый тариф начал действовать с 10 января текущего года.

В администрации ожидали, что такое повышение позволит сократить кассовый разрыв в транспортной отрасли, который по итогам 2020 года составил 2,039 млрд руб., а в 2021-м около 1,7 млрд руб. Незначительного уменьшения разницы между доходами и расходами добиться удалось. За первые шесть месяцев 2022 года кассовый разрыв относительно аналогичного периода прошлого года сократился на 197 млн руб., или на 17,8%, с 1,103 млрд до 906 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, в конце августа появилась информация о готовящемся повышении стоимости проезда. Сообщалось, что оно отражено в документе об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Перми на 2023-2025 годы, который был представлен властями города в комитет по бюджету пермской гордумы.

В мэрии Перми эту информацию опровергли и заявили, что сейчас "не идет никакой речи о повышении стоимости проезда в общественном транспорте" и что приоритетом работы является повышение собираемости платежей.

18 сентября пермские общественники собираются выйти на митинг против повышения стоимости проезда и транспортной реформы. Согласовать заявку им удалось лишь с седьмой попытки, и то власти города отказали в проведении митинга в центре и отправили протестующих на окраины города.

Теги: тариф, проезд, стоимость проезда



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