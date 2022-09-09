09 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Хакеры Lurk, Константин Козловский (2022) | Фото: Накануне.RU

Лидер хакеров из Lurk обвинил следователей в возможном хищении его часов за 100 тысяч долларов

Константин Козловский, являющийся лидером хакерской группировки Lurk, заявил, что из вещдоков пропали его швейцарские часы Jaquet Droz за 100 тыс. долларов США. Об этом сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на заявление самого осужденного.

Напомним, программисты, обвиняемые в краже 1,26 млрд рублей из коммерческих компаний в России получили различные сроки. Лидеру группы назначили 14 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Во время обысков в 2016 году у хакера изъяли дорогостоящие часы, сообщив, что направят их на товароведческую экспертизу. Об этом Козловскому в 2017 году лично рассказала руководитель следственной группы Наталья Клишина, таким образом объясняя отказ в ознакомлении с вещдоками. В ознакомлении отказали и защите во время самого судебного процесса.

Спустя время, уже в этом году, лидер группировки захотел ознакомиться с результатами экспертизы, для чего и направил соответствующий запрос в следственный департамент МВД. Однако узнал, что никакой экспертизы не было, а часы передали в камеру хранения департамента, что подтверждается и талоном в материалах дела. Ни сам Козловский, ни его адвокат не нашли в материалах дела соответствующих документов. Таким образом, место хранения часов неизвестно.

Осужденный выдвинул версию, что неизвестный следователь мог просто забрать часы себе, несмотря на то, что фото вещдока часто фигурировало "в постановочных сюжетах об огромных суммах хищений и разгульной жизни преступников". Он также предположил, что за все эти годы следователи так и не смогли найти похищенные 1,26 млрд рублей (группировка не признала себя виновной) и решили с помощью часов погасить часть ущерба потерпевшим.

В связи с этим лидер группировки Lurk направил в СКР заявление, в котором просит провести проверку по факту исчезновения вещдоков, а также проверить следователей на полиграфе. В случае подтверждения признаков преступления, Козловский настаивает на возбуждении уголовного дела.

Несмотря на то, что заявление было подано еще 28 июля, ответа так и не последовало. Именно поэтому 7 сентября адвокат Федор Акчермышев направил в СКР еще один запрос, в котором просил подтвердить принятие сообщения от осужденного.

Накануне.RU уже рассказывало, что стоит за приговором группе хакеров. Прочитать текст можно по ссылке: Дело Lurk сфабриковано предателями Родины?

Теги: хакер, Lurk, следователь, хищение, часы, Козловский



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