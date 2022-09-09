Карла III официально объявят королем Великобритании на день позже, чем предполагалось

Британский принц Чарльз, взявший себе новое имя — Карл III, будет официально объявлен королем Великобритании 10 сентября — на день позже, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает газета The Times, скорректировавшая свою первоначальную информацию.

9 сентября новый король и королева-консорт Камилла вернутся в столицу из шотландского замка Балморал, где накануне скончалась королева Елизавета II. Во второй половине дня у нового монарха может состояться первая аудиенция с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

Также на этот же день запланирована встреча короля с главным церемониймейстером и председателем геральдической палаты Великобритании Эдуардом Фицаланом-Говардом, 18-м герцогом Норфолка, который будет заниматься похоронами Елизаветы II.

Первая речь Карла III в новом качестве должна выйти в эфир 9 сентября около 18:00 по лондонскому времени (20:00 мск), пишет Regnum.

Напомним, Елизавета II скончалась накануне на 97 году жизни в своем шотландском замке Балморал в окружение детей и внуков. Об этом в своих социальных сетях сообщил Букингемский дворец. Трон займет ее сын принц Чарльз, которому сейчас 73 года.

Несмотря на то, что до коронации пройдут еще несколько месяцев, сын Елизаветы II стал королем в ту же самую секунду, когда умерла его мать.