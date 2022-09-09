В Челябинской области школьница погибла, сорвавшись со скалы

В Челябинской области 14-летняя школьница сорвалась со скалы. Девочка погибла. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел на территории горного массива Аракульский Шихан днем 8 сентября. Девочка упала с 50-метровой скалы во время похода.

Школьница находилась на территории Аракульских Шиханов в составе группы из 45 учащихся одной из школ Кыштыма в сопровождении двух педагогов. Сейчас прокуратура проверяет исполнение должностными лицами требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в части обеспечения безопасности учащихся в образовательном процессе.