09 Сентября 2022
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Небензя отрицает "прорыв ВСУ"

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Политика В России Украина
Василий Небензя (2017) | Фото: minpromtorg.gov.ru

Постпред России при ООН: Ни о каком "прорыве" ВСУ и близко нет речи

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что киевский режим попыткой наступления отправил на гибель несколько тысяч солдат, однако ни о каком прорыве обороны речи не идет.

Украина попыталась создать видимость контрнаступления, чтобы "выклянчить новые вооружения" накануне встречи министров обороны НАТО в Рамштайне.

"Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако глава Украины, пообщавшись с американскими и британскими коллегами, был непреклонен", —добавил Небензя.

По словам постпреда, это привело к тому, что земли под Николаевом, Харьковом, в Запорожье "усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель и и отступать которым не давали заградотряды".

"Взято несколько периферийных деревень, ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи", — цитирует дипломата Regnum.

8 сентября сообщалось, что российские военные отбили попытку ВСУ взять в кольцо Балаклею. Город находится под постоянными обстрелами, как и другие близлежащие населенные пункты.

Вечером администрация Харьковской области сообщила, что резервные соединения вооруженных сил входят на территорию региона. По всей линии соприкосновения продолжаются бои.

Теги: небензя, всу, контрнаступление



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