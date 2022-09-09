"Урал" подписал Ранджеловича, Емельянов и Евсеев покинули клуб

В Российской Премьер-лиге закрылось летнее трансферное окно. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ. Свою активную кампанию по переходам футболистов завершил и екатеринбургский "Урал".

Напомним, на этой неделе клуб из Екатеринбурга пополнили сразу четыре новых игрока. Еще одним новичком стал 25-летний сербский атакующий игрок Лазар Ранджелович.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", футболист выбрал себе 9-й игровой номер. Ранджелович может выступать на позициях полузащитника и нападающего.

Лазар Ранджелович (справа) и президент "Урала" Григорий Иванов

Кроме этого, уральский клуб покинули полузащитники Алексей Евсеев и Роман Емельянов. Оба игрока нынешний сезон проведут в аренде. Евсеев отправился в "Уфу", а Емельянов будет играть в ярославском "Шиннике". Обе команды выступают в Первой Лиге.

Свой следующий матч в РПЛ "Урал" проведет в ближайшее воскресенье. Соперником станет прямой конкурент по турнирной таблице – московское "Торпедо".