В Минтрансе не исключили запрет на движение электросамокатов по переходам

Людям, передвигающимся с помощью средств индивидуальной мобильности (СИМ), могут запретить пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, чтобы сделать их безопасными.

Об этом говорится в ответе Министерства транспорта России на депутатский запрос. "Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым", — сказано в ответе первого замминистра Андрея Костюка депутату Госдумы Султану Хамзаеву.

Как отметил замглавы Минтранса, идет подготовка к внесению проекта данного постановления в кабмин, чтобы изменить положения Правил дорожного движения, сообщает РИА "Новости".

Напомним, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ представил окончательный вариант правил сертификации электросамокатов, моноколес и прочих электрических средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ).