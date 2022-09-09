09 Сентября 2022
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Общество В России
Электросамокаты на улице в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

В Минтрансе не исключили запрет на движение электросамокатов по переходам

Людям, передвигающимся с помощью средств индивидуальной мобильности (СИМ), могут запретить пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, чтобы сделать их безопасными.

Об этом говорится в ответе Министерства транспорта России на депутатский запрос. "Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым", — сказано в ответе первого замминистра Андрея Костюка депутату Госдумы Султану Хамзаеву.

Как отметил замглавы Минтранса, идет подготовка к внесению проекта данного постановления в кабмин, чтобы изменить положения Правил дорожного движения, сообщает РИА "Новости".

Напомним, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ представил окончательный вариант правил сертификации электросамокатов, моноколес и прочих электрических средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ).

Теги: Минтранс, самокаты, СИМ



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