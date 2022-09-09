СМИ: установочную партию нового истребителя Checkmate произведут в 2026 году

Установочную партию перспективных российских истребителей Су-75 Checkmate произведут в 2026 году.

"Легкий тактический самолет Су-75, <…> 2026 год - производство установочной партии", - следует из материалов, представленных на Восточном экономическом форуме.

Установочная партия представляет собой первую промышленную партию, изготовленную для подтверждения готовности к запуску производства, сообщает ТАСС.

Напомним, однодвигательный легкий тактический истребитель пятого поколения Checkmate, разработка которого в настоящее время ведется в России, получит сопло, отклоняющееся во все стороны.