Российские банки массово поднимают возраст ипотечных клиентов до максимума

Банки России начали массово поднимать предельный возраст ипотечных клиентов на 5 лет — до 70–75.

Как заявили участники рынка недвижимости и представители кредитных организаций, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года доля заемщиков пенсионного возраста выросла на 9%. Так банки расширяют пул своих клиентов. При этом заемщики получают возможность заметно снизить платеж по ипотеке.

Также в числе причин развития тренда — рост цен на жилье, который приводит и к увеличению сумм кредитов. Как сообщил руководитель управления маркетинга и аналитики Asterus Денис Бобков, чтобы снизить ежемесячную кредитную нагрузку, покупатели стремятся брать ипотечный кредит на максимально длинный срок.

Как заявил директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков, основной пул заемщиков в крупных банках — это две возрастных категории: 25–40 лет и 45–60.

Эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота считает, что банки заинтересованы в более зрелых ипотечниках, поскольку их платежная дисциплина может выгодно отличаться от поведения молодежи, сообщают "Известия".

Минимум 40% семей в России не имеют возможности оформить никакую ипотеку, даже льготную, заявила ранее первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.