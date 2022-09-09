09 Сентября 2022
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Экономика В России
Автомобильная заправочная станция (2021) | Фото: Накануне.RU

В ряде регионов России ускорилось подорожание топлива

За последние три недели цены на бензин в ряде субъектов.

С августа розничные цены на топливо в Нижегородской области выросли примерно на 1,5–2 руб. за литр. В Саратовской области дизель и бензин Аи-92 и Аи-95 подорожали в августе на 0,5 рубля, Аи-100 — примерно на 1 руб. Поднялись цены и в Крыму.

Как заявили представители заправочного бизнеса, это произошло из-за того, что российские нефтяники нашли новые рынки сбыта, среди которых Индия и Китай. По данным Минэнерго, на цены повлиял, в том числе сезонный фактор: в конце лета — начале осени идет ремонт на некоторых нефтеперерабатывающих заводах.

Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша отметил, что организация зафиксировала рост цен на дизель в регионах Восточной Сибири и на Дальнем востоке. Подорожание связано с высокой стоимостью топлива в опте.

Эксперты считают, что до конца года автомобильное топливо может продолжить дорожать и дальше, но рост не превысит инфляцию, сообщают "Известия".

Напомним, рентабельность продажи бензина на автозаправочных станциях за последние полтора месяца снизилась вдвое.

Теги: топливо, АЗС, бензин



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