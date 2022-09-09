09 Сентября 2022
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Общество В России
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесли законопроект о введении единых общеобразовательных программ для школ

Группа сенаторов и депутатов России внесла в Госдуму проект закона, направленный на введение единых общеобразовательных программ для отечественных школ.

Как ожидается, соответствующие программы разработает Минпросвещения, они будут утверждены до 1 марта следующего года. Школы должны будут перейти на их реализацию до 1 сентября 2023 года.

Из пояснительной записке следует, что для реализации единых образовательных программ вводится новый порядок разработки учебников - государственный заказ будет осуществлять Минпросвещения России. Министерство будет утверждать авторский коллектив учебников. Исключительные права на учебники будут принадлежать России.

Согласно законопроекту, обязательными в начальной школе станут федеральные рабочие программы по предметам "Русский язык", "Литературное чтение" и "Окружающий мир". В основном общем и среднем общем образовании обязательными предлагают сделать программы "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности", сообщает ТАСС.

Теги: образование, школа, законопроект



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