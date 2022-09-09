09 Сентября 2022
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Политика В России В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
россия украина флаги (2011) | Фото: Накануне.ru

Заявить о присоединении к РФ 4 ноября готовы власти Запорожской и Херсонской областей

Вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик может быть осуществлено без проведения референдумов.

Об этом ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, это логичное решение, учитывая то, что результаты крымского референдума 2014 года "мало кто признал". "Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории", – заявил он.

Он отметил, что Крым готов оказать любое содействие в этом вопросе – моральное, материальное и методическое. "Главное – это наш опыт в части переходного периода, адаптации к российскому законодательству, к жизни в нашей большой стране", – отметил он. Особенности жизни в Крыму и Севастополе, которые до 2014 г. входили в состав Украины, прописаны в специальном законе.

В Запорожской области, по данным социологов центра ИНСОМАР, 71% опрошенных заявил о желании войти в состав России, 6% – остаться в составе Украины, столько же – стать самостоятельным государством, 17% затруднились ответить.

В Херсонской области, соответственно, 63% хотят в Россию, 11% предпочли бы остаться в составе Украины, 7% – существовать самостоятельно, 19% затрудняются с ответом.

На Херсонщине и в Запорожье поддержали идею о проведении референдума 4 ноября. Глава уже признанной РФ ДНР Денис Пушилин, комментируя возможность проведения голосования 4 ноября, заявил, что оно пройдет обязательно, но сейчас "идет освободительная операция, это вопрос времени".

Как считает политолог Александр Немцев, 4 ноября – выгодная дата, чтобы показать единение, сообщают "Ведомости".

Ранее глава запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий заявил, что референдум о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей можно провести 4 ноября, в День народного единства. Также с подобным предложением выступил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Теги: Украина, референдум



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