09 Сентября 2022
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Экономика В России
Московская биржа (2022) | Фото: Накануне.RU

Мосбиржа открывает доступ к акциям нерезидентам

Московская биржа с 12 сентября предоставит доступ к торгам акциями нерезидентам дружественных стран.

Также доступ получат нерезиденты недружественных стран под контролем российских юридических или физических лиц. Они также смогут совершать сделки репо/репо с акциями и облигациями.

Нерезиденты не смогут совершать операции с акциями, которые упоминаются в п. 2 указа президента России № 520 от 5 августа. Речь идет о бумагах российских стратегических предприятий и их дочерних обществ, пользователей недр, а также банков и компаний ТЭКа России, сообщают "Ведомости".

По словам экспертов, нерезиденты не обвалят рынок, но повлияют на волатильность и ликвидность.

Теги: Мосбиржа, акции, нерезиденты



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