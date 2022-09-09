Мосбиржа открывает доступ к акциям нерезидентам

Московская биржа с 12 сентября предоставит доступ к торгам акциями нерезидентам дружественных стран.

Также доступ получат нерезиденты недружественных стран под контролем российских юридических или физических лиц. Они также смогут совершать сделки репо/репо с акциями и облигациями.

Нерезиденты не смогут совершать операции с акциями, которые упоминаются в п. 2 указа президента России № 520 от 5 августа. Речь идет о бумагах российских стратегических предприятий и их дочерних обществ, пользователей недр, а также банков и компаний ТЭКа России, сообщают "Ведомости".

По словам экспертов, нерезиденты не обвалят рынок, но повлияют на волатильность и ликвидность.