09 Сентября 2022
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Выборы в Ноябрьске (2022) | Фото: Накануне.RU

В России начались выборы

В регионах России началось голосование на выборах разных уровней.

По их итогам будет замещено более 31 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей, включая губернаторские. В зависимости от региона выборы будут проходить на протяжении одного-трех дней.

Избирательные участки закроются они 11 сентября. Уже открылись участки на Камчатке, где проходят выборы в городскую думу Петропавловск-Камчатского городского округа. На Сахалине выбирают депутатов областной думы.

Иностранных наблюдателей не будет на предстоящих выборах в России. Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, согласно международным договорам, они должны присутствовать только на федеральных выборах. 

Теги: выборы, голосование



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