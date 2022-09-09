В России начались выборы

В регионах России началось голосование на выборах разных уровней.

По их итогам будет замещено более 31 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей, включая губернаторские. В зависимости от региона выборы будут проходить на протяжении одного-трех дней.

Избирательные участки закроются они 11 сентября. Уже открылись участки на Камчатке, где проходят выборы в городскую думу Петропавловск-Камчатского городского округа. На Сахалине выбирают депутатов областной думы.

Иностранных наблюдателей не будет на предстоящих выборах в России. Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, согласно международным договорам, они должны присутствовать только на федеральных выборах.