09 Сентября 2022
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Общество В России
Герман Хан, L1 Energy (2017) | Фото: Правительство Тюменской области

СМИ: в Россию вернулся миллиардер Хан после 10 лет жизни в Лондоне

Российский миллиардер и сооснователь "Альфа-Групп" Герман Хан, попавший под санкции Запада, вернулся в Россию после 10 лет жизни в Лондоне.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Хан теперь живет в Москве и осуществляет управление активами "Альфа-Групп". Он занимается бизнесом в России, имея доли в крупнейшем ретейлере России X5 Group и мобильном операторе "Вымпелком". Знакомый миллиардера подтвердил, что он сейчас живет в России.

Хан уехал из Великобритании после того, как передал свою долю в инвестиционной компании LetterOne другому акционеру, который не находится под ограничениями. Его партнеры по "Альфа-Групп" и LetterOne Михаил Фридман, Петр Авен и Алексей Кузьмичев остаются за границей.

Теги: миллиардер, Хан, Альфа-Групп



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