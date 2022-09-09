Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования новому королю Великобритании Карлу III в связи со смертью Елизаветы II.

По его словам, с именем Её Величества связаны важнейшие события новейшей истории Соединённого Королевства, а Елизавета II пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Путин пожелал Карлу III мужества и стойкости, сообщает "РЕН ТВ".

Напомним, королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии Елизавета II скончалась на 97 году жизни.