09 Сентября 2022
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Политика В России За рубежом
королева елизавета, собаки (2015) | Фото:

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования новому королю Великобритании Карлу III в связи со смертью Елизаветы II.

По его словам, с именем Её Величества связаны важнейшие события новейшей истории Соединённого Королевства, а Елизавета II пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Путин пожелал Карлу III мужества и стойкости, сообщает "РЕН ТВ".

Напомним, королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии Елизавета II скончалась на 97 году жизни.

Теги: Путин, королева, Елизавета II



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