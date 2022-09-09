Города РН-Юганскнефтегаза с размахом отпраздновали День нефтяника и юбилей предприятия

Знаковый для уральского Севера профессиональный праздник День нефтяника в этом году оказался дважды юбилейным - Нефтеюганск отмечал 55 годовщину со дня основания, а градообразующее предприятие - РН-Юганскнефтегаз - 45-ую. Масштабное празднование продолжалось весь день, охватило югорские города присутствия компании - Пыть-Ях и Пойковский, и включало спортивную, торжественную и развлекательную составляющие.

В Нефтеюганске праздничные мероприятия начались со спортивных состязаний. На стадионе "Нефтяник" утром прошел турнир по мини-футболу, в котором встретились 16 команд, волейбольное и стритбольное соревнования, а также легкоатлетический забег школьников и студентов на дистанции от 60 до 400 метров.

Весь день продолжались народные гуляния в центре города - здесь были выставлены детские рисунки и познавательные стенды об истории развития нефтяного края и освоения недр. Центр национальных искусств поведал нефтеюганцам интересные факты: что первая нефтяная качалка была сделана из бамбука и что в природе встречается бесцветная, а также изумрудно-зелёная нефть. Для желающих сделать памятные снимки работали фотозоны с символами Нефтеюганска: медведем и нефтяной вышкой. На ярмарке можно было приобрести сувениры и многое другое. Музыкальный фон празднику задавал концерт на площади - местные артисты порадовали отдыхающих народными песнями, ретро-хитами и современными треками. В перерывах среди зрителей разыгрывали призы.

Глава города Эльвира Бугай обратилась к нефтеюганцам с поздравительной речью. "Работа геолога, нефтяника, газовика - поистине героический труд, который заложил основу сурового, но очень щедрого края. Нашему любимому городу в этом году исполняется 55 лет. А основан он был благодаря смелым и отважным людям, первопроходцам, добытчикам черного золота. Это наш общий праздник", - сказала она.

Хедлайнерами праздничного концерта стали местные и приглашенные артисты. Артистов выбрали не случайно. "Мы пригласили исполнителей, которые имеют огромный багаж популярных песен, чтобы все жители от мала до велика узнали их треки и могли подпевать", - пояснил начальник отдела по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре ООО "РН-Юганскнефтегаз" Вячеслав Кубрин.

После праздничного концерта нефтеюганцы насладились прекрасным фейерверком.

В Пыть-Яхе утро нефтяников также началось со спортивных соревнований, поскольку физкультура и спорт в числе приоритетов социальной политики РН-Юганскнефтегаза. Четыре футбольные команды и две женские волейбольные встретились для состязаний на территории местной школы.

Праздник продолжился торжественным шествием, в котором люди, связавшие свою жизнь с разработкой, добычей и переработкой нефти и газа, приняли активное участие.

От имени руководства РН-Юганскнефтегаза, горожан поздравил начальник управления по взаимодействию с органами власти предприятия Дмитрий Смирнов. "Друзья, мне выпала почетная миссия поздравить, в первую очередь, жителей Пыть-Яха с Днем работников нефтяной и газовой промышленности! Это праздник профессиональный и вместе с тем объединяющий десятки профессий, каждая из которых в современных условиях очень важна, и каждый, кто причастен к добыче "черного золота", горд и счастлив примерить на себя почетное звание нефтяника!"

Торжества завершились концертом местных и столичных звезд на площади Мира и праздничным фейерверком.

В Пойковском утренние спортивные соревнования по мини-футболу проходили между ветеранами-нефтяниками и молодыми специалистами. С небольшим перевесом 4:3 выиграла молодежная сборная.

В поселке не обошли вниманием будущих нефтяников - учащихся Роснефть-классов. К ним с поздравлениями приехали глава Нефтеюганского района Алла Бочко и вице-спикер думы ХМАО-Югры Владимир Семенов. Гости подарили школьникам камни для пополнения коллекции школьной коллекции минералов в музее нефти имени Кузоваткина и поздравили детей с началом учебного года.

Во время торжественной части поздравили и действующих освоителей северных недр: почетные грамоты и благодарственные письма различного уровня вручили тем, кто внес большой вклад в развитие нефтегазовой промышленности.

По словам и.о. первого заместителя генерального директора по производству - главного инженера ООО "РН-Юганскнефтегаз" Ильдара Ульбаева, День нефтяника по праву можно считать одним из главных праздников в регионе. "Каждая тонна "черного золота" - это труд многих людей: слесарей, сварщиков, операторов, транспортников и представителей сотен других специальностей. Нельзя не вспомнить, сколько профессионалов, специалистов-нефтяников, управленцев обучила, воспитала Пойковская земля. Сейчас они разлетелись по разным уголкам нашей страны и успешно реализуют проекты, используя опыт, который получили здесь", - сказал он.

Гуляния в Пойковском прошли с размахом. В программе мероприятий были квесты, игры, выставки, экскурсии. Своими выступлениями пойковчан радовали как местные творческие коллективы, так и звезды российской эстрады. Завершилось торжество традиционным праздничным салютом.

ООО "РН-Юганскнефтегаз" - ключевой актив НК "Роснефть", на долю которого приходится порядка 30% всей добычи компании.

Производственное объединение "Юганскнефтегаз" создано в 1977 году. Этому событию предшествовали планомерные геологоразведочные работы и открытие в 1961 году одного из крупнейших месторождений Западной Сибири – Усть-Балыкского.

Предприятие планомерно расширяет территорию своей деятельности, ведет геологоразведку и разработку месторождений на 41 лицензионном участке общей площадью 22 тыс. км в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

Накопленная добыча предприятия с начала деятельности составляет более 2,5 млрд тонн нефти.

Нефтегазовый комплекс региона по праву можно считать локомотивом Югры и страны в целом. Благодаря работе нефтяников строятся новые месторождения, реализуются научно-технические проекты, создаются рабочие места, внедряются цифровые технологии. А при взаимодействии градообразующего предприятия и администрации города развивается наука и образование, появляются современные общественные пространства, возводятся объекты социально-значимой инфраструктуры.