Югра на ВЭФ-2022 поделилась опытом по развитию креативных индустрий и сохранению этнокультурного наследия

Делегация Югры приняла участие в VII Восточном экономическом форуме (ВЭФ) - одной из крупнейших российских международных конференций. Форум проводят с 2015 года на острове Русский во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. В этом году форум прошел с 5 по 8 сентября, и, несмотря на введенные в отношении России санкции, принял участников 68 стран, в том числе из Австралии, Австрии, Великобритании, США, Германии, Франции, Швейцарии, Японии, Ирландии, Италии.

Традиции коренных народов Севера и IT-технологии

Деловую программу VII Восточного экономического форума открыла сессия "Социальная повестка регионов: новые международные перекрестки". Участники обсудили проекты, инициированные на территории Дальнего Востока и Русской Арктики за последнее время и наметили планы по совместной работе. Ханты-Мансийский автономный округ на сессии представил директор департамента экономического развития — заместитель губернатора Югры Роман Генкель.Он отметил, что бизнес Югры активно сотрудничает с властями автономного округа в социальной сфере, реализуя, в том числе, программы поддержки инвалидов, а также представителей коренных народов Севера.

В частности, Роман Генкель озвучил, что с 2004 года предприятия Югры, в числе которых нефтяные компании, оплачивают рабочие места для людей с инвалидностью. Эта региональная практика была признана одной из лучших и в текущем году ее распространили на региональный уровень.

Подробно Генкель остановился и на югорском проекте по созданию IT-стойбищ, который наглядно показывает - традиции и современные индустрии могут идти рука об руку.

"У нас один из проектов, который реализуется на территории региона, это так называемое IT-стойбище, когда у представителей коренных малочисленных народов Севера есть возможность, не покидая своих традиционных мест, пользоваться всеми теми услугами, которые предоставляет в том числе государство, это и возможность получить и заказать различные справки, и возможность в принципе участвовать в жизни через доступный интернет", - прокомментировал замгубернатора.

Проект также получил высокую оценку на международном уровне. В настоящее время на территории округа уже действует 66 IT-стойбищ, благодаря которым доступ к интернету имеет 3223 человек. Хозяева IT-стойбищ, как обычные жители городов, могут получить справку, воспользоваться государственной или муниципальной услугой, не выезжая за пределы своих национальных угодий.

Вопросы сохранения культурного наследия коренных народов Севера и Юга, выстраивания их отношений с бизнесом также обсудили на сессии Форума Креативного Бизнеса "Север-Юг: этнокультурное наследие как ресурс устойчивого развития". Участие в дискуссии приняла руководитель общественной организации культуры коренных малочисленных народов Севера "Ма Мыхам", посол доброй воли Международной организации северных регионов "Северный форум", этно-певица Вера Кондратьева. Она отметила, что одним из важнейших условий сохранения традиций и развития экономики коренных народов является специальное образование, чтобы люди могли рассказывать о своей культуре и продвигать ее. Поддержка государства в этом плане важна. Югорчанка отметила, что в автономном округе она получила такую поддержку, обучившись в школе предпринимательства. Также Вера Кондратьева рассказала о просветительской работе властей: о скором выходе в свет многотомника Академической истории Югры, ежегодной Всероссийской онлайн-олимпиаде "Многовековая Югра", а также о фотопроекте "Сердце Югры" Олега Зотова, который совсем недавно завершил экспонирование в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга и совсем скоро будет представлен в одном из павильонов ВДНХ в Москве.

Президент ассоциации Коренных малочисленных народов Севера, и Дальнего Востока Григорий Ледков отметил, что Югра является регионом-лидером по работе с коренными народами.

"Югра - один из лидеров субъектов по работе с коренными малочисленными народами Севера, и там достаточно большое количество коренных народов, много оленеводов, людей, живущих традиционным укладом. И есть уникальная специфика. Например, именно здесь впервые были созданы родовые урочища - территории традиционного природопользования за конкретными семьями. Сегодня эта практика продолжается. Существуют обязательные меры поддержки, причем не только по традиционной отрасли - но и другим направлениям: сохранение родных языков, культура, работа с молодежью. Югра - один из лидеров работы в этом направлении", - подчеркнул Ледков.

Познакомиться с достижениями северных регионов и узнать как традиции, культура, эпосы могут "перерождаться" на современный лад участники ВЭФ смогли узнать в рамках фестиваля аудиовизуальной культуры "Душа России. Север". Участие в открытии фестиваля приняла губернатор Югры Наталья Комарова. Посетители фестиваля смогли увидеть вековые традиции, культуру и эпос малых народов Севера в современной интерпретации.

"Наш фестиваль открывается на пике Восточного экономического форума. Правительство Югры поддерживает проект "Душа России. Север". Здесь собрались дизайнеры, музыканты, художники, кинематографисты, аниматоры. Все они создают креативный продукт, красиво упаковывают его и дарят вам. У нас есть югорская сказительница Мария Кузьминична Волдина - первая поэтесса из народа ханты, лауреат премии правительства РФ "Душа России". Она отмечает:"В моем сердце вся Природа, добрый нрав и ум народа". Я согласна с этим и верю, что вы тоже верите в то, что душа России — это Север", - обратилась к участниками фестиваля глава региона.

На фестивале состоялся показ верхней одежды коллекций популярных молодых дизайнеров из Югры. Югорский титулованный дизайнер Елена Скакун представила коллаборационный творческий проект — модную коллекцию по мотивам работ хантыйского художника Геннадия Райшева, мастера современного национального изобразительного искусства коренных народов Севера. Ксения Илауски из Югры представила и традиционный подход к созданию национального костюма, и новое прочтение мифологических образов в коллекциях одежды "Угорское наследие" и "Сури".

Во время показа на экранах демонстрировали видеоарт "Неизведанный Север".

Кроме того, перед зрителями выступила этно-певица Вера Кондратьева и танцевальный коллектив "Смола".

Молодежный мультимедийно-дискуссионный кампус "Душа России. Север" - стал одной из важнейших площадок форума креативного бизнеса "Социокультурное развитие северных регионов". Площадка представляла собой традиционный северный чум. Для посетителей форума в нем проводились мастер-классы от профессиональных дизайнеров и молодежной лаборатории народного искусства и дизайна по изготовлению сувениров-оберегов и национальной куклы, резьбе по дереву и кости, обработке кожи и бересты.

Креативный Север и киноиндустрия

Развитию креативных индустрий на ВЭФ было уделено большое внимание. В этой сфере автономный округ опережает другие российские субъекты. Как отметил заместитель председателя постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Алексей Цыкарев, Югра - первый регион России, который утвердил региональное законодательство, по поддержке креативных индустрий, в том числе коренных народов и выделил специальный пакет мер поддержки для представителей креативного сектора.

"При этом я слышал и от губернатора Югры, и других представителей, что необходимо наращивать программы развития потенциала коренных народов в вопросах бизнеса. Потому что, зачастую творческая составляющая - на высоте, а вот знаний в области бизнеса, продвижения продукции, выхода на какие-то рынки, опыт продаж - вот эти вещи у коренных народов пока не на том уровне, чтобы развиваться, как предприниматели. И в этом плане Югре, и другим регионам России необходимо такие программы наращивать и продвигать. В Югре такая готовность есть, проходят различные обучающие проекты. Вот, в октябре состоится Школа лидеров, планирую посетить. Там будут подниматься и вопросы креативных индустрий, и международного сотрудничества, и лидерства в целом. Потому, я думаю, большой потенциал у региона, и, самое главное, есть желание этот потенциал развивать", - подчеркнул Цыкарев.

Однако, еще далеко не у всех субъектов РФ есть понимание, что такое креативные индустрии и что они дают региональным экономикам. На площадке "Киноиндустрия и анимация Севера и Востока: новые рынки и технологии" губернатор Югры Наталья Комарова обозначила, какую выгоду приносят креативные индустрии экономике региона.

"Планируем, что в валовом региональном продукте доля креативных индустрий составит 2,7%. При этом имейте в виду, что наш валовый региональный продукт очень дорогой: нефть и газ", — заявила Наталья Комарова. Она добавила, что креативная экономика — это тот вид деятельности, который максимально открывает возможности для человека, если он талантлив в той или иной сфере. Поэтому важно создать необходимые условия для того, чтобы такие люди чувствовали себя конкурентными.

Отдельно губернатор Югры Наталья Комарова остановилась на теме югорской киноиндустрии и региональных мерах поддержки в этой сфере деятельности. В частности, глава региона упомянула Международный кинофестиваль дебютов "Дух огня".

Мероприятие проводится в регионе уже более 20 лет. За эти годы "Дух огня" вырастил десятки звезд российского и мирового кинематографа. Но это лишь малая часть, развитием которой занимаются в Югре. Регион сотрудничает с "Ленфильмом" и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения. Первые результаты этого сотрудничества югорчане смогут оценить уже в октябре. 27 октября в кинотеатрах будет показан фильм "Либерия: Охотники за сокровищами".

Подписанные соглашения

Одним из важнейших итогов форума стало подписание соглашений о сотрудничестве. Власти Югры подписали два меморандума о сотрудничестве с "ГЛОНАСС" и Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией "Российское общество "Знание".

Соглашение с "ГЛОНАСС" позволит внедрять на территории округа современные навигационные и телекоммуникационные решения в области пассажирских перевозок, перевозок опасных грузов, туризма, ЖКХ и других социально значимых отраслях.

"Сотрудничество с таким регионом-лидером в области цифровой трансформации экономики, как Ханты-Мансийский автономный округ, мотивирует на разработку инновационных решений. Мы готовы к совместной проработке и использованию всей линейки наших продуктов: аварийного оповещения, мониторинга любых видов транспорта и грузов, высокоточной навигации, аналитики "больших данных" и других решений. Наша совместная работа повысит безопасность и защищенность всех видов перевозок, включая общественный транспорт и сопровождение туристических групп, а также создаст условия для появления уникальных цифровых проектов, отвечающих задаче развития всех отраслей экономики Югры", – прокомментировал соглашение гендиректор "ГЛОНАСС" Игорь Милашевский.

Соглашение о сотрудничестве с обществом "Знание" устанавливает партнерские отношения в отрасли научно-просветительской деятельности. Сотрудничество предусматривает участие ведущих преподавателей вузов Югры на интерактивных площадках экосистемы Российское общество "Знание", что позволит познакомить аудиторию со спецификой автономного округа, его экономическими и культурными особенностями. Также будут проводиться совместные просветительские мероприятия в рамках проекта "Югра многовековая".

"Мы уже плотно сотрудничаем с Ханты-Мансийским автономным округом. В нем проходил ряд больших мероприятий, там постоянно выступают лекторы общества «Знание». Даже были сняты несколько фильмов про уникальные традиции, культуру Югры. По сути, мы сейчас закрепляем и масштабируем это сотрудничество. Возможно, благодаря этому появятся студии, локации общества «Знание» на территории региона, уникальные совместные проекты", - отметил генеральный директор "Российского общества "Знание" Максим Древаль.