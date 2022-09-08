08 Сентября 2022
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Происшествия За рубежом
Елизавета II (2015) | Фото:PA

"Лондонский мост рухнул": Елизавета II скончалась. Принц Чарльз объявлен королем

Королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии Елизавета II скончалась на 97 году жизни. Об этом в своих социальных сетях сообщает Букингемский дворец. Трон займет ее сын принц Чарльз, которому сейчас 73 года. Букингемский дворец уже официально назвал его королем.

Елизавета II скончалась в своем шотландском замке Балморал в окружение детей и внуков.

Как сообщает The Guardian, церемония официального провозглашения Чарльза королем пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне при первой удобной возможности. При этом королевское имя он может выбрать себе самостоятельно.

Над дворцом припустили флаг. Сайт Букингемского дворца также окрасился в черный: на главной странице фото почившей королевы с годами жизни и смерти. Национальный траур в Британии продлится 10 дней.

Напомним, накануне врачи выразили беспокойство относительно состояния здоровья королевы Великобритании Елизаветы II. Букингемский дворец сообщил, что 96-летняя королева прошла обследование, после которого медики рекомендовали ей оставаться под наблюдением.

На фоне сообщений об ухудшении здоровья Елизаветы II наследник британского престола принц Чарльз с супругой Камиллой выехали в Шотландию. Также к королеве направился принц Уильям.

В феврале королева Великобритании Елизавета II сдала положительный тест на коронавирус. В Букингемском дворце заявили, что у монарха наблюдаются "легкие симптомы ОРВИ".

Теги: Елизавета II, принц Чарльз, смерть, король



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