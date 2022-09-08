Сторонник Ройзмана Ислаев вышел из СИЗО спустя 15 суток

Сторонник Ройзмана Радик Ислаев, арестованный на 15 суток за неповиновение полиции, вышел из спецприемника. Напомним, что перед этим он вышел на пикет в поддержку задержанного на тот момент бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

У входа в СИЗО Ислаева встретили журналисты, которым тот показал, что не утратил оптимизма и чувства юмора за две недели заключения.

"Провел время с удовольствием и очень интересно. У меня были замечательные сокамерники, замечательные люди: первый- рецидивист за убийство, другой - наркоман. У меня 13-ая камера была, говорят это одна из лучших", - рассказал Ислаев.

Напомним, 26 августа в Свердловском областном суде рассмотрели жалобу защитника Радика Ислаева. Адвокат требовал отменить постановление Верх-Исетского районного суда, который и вынес решение об аресте пикетчика. В итоге областной суд, изучив материалы дела и заслушав доводы защиты, оставил постановление райсуда без изменений.

Что касается Ройзмана, то его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ. Возбуждено и расследуется уголовное дело. В среду бывшего мэра задержали, но уже на следующий день суд принял решение отпустить его, избрав меру пресечения в виде запрета определенных действий до 29 сентября этого года. После этого на Ройзмана надели отслеживающий браслет.