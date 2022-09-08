08 Сентября 2022
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Монеточка (2022) | Фото: инстаграм певицы Монеточки / instagram.com/monetochkaliska

Монеточка сообщила, что выплатила весь долг Костюшкину за плагиат его песни

Певица Елизавета Гырдымова, известная общественности как Лиза Монеточка, заявила, что выплатила весь долг Стасу Костюшкину за плагиат песни "Женщина, я не танцую". Об этом она заявила в Telegram-канале "Радио Монеточка", добавив, что узнал о розыске своей персоны приставами только из СМИ.

Напомним, что в базе должников Федеральной службы судебных приставов оказалась полная тезка певицы, чей долг в 512,5 тыс. рублей не был оплачен.

"Мне не приходило никакого оповещения, я узнала об этом только из новостей. Сейчас мой долг полностью погашен. Я оплачивала кусками. Возможно все это доходит с какой-то задержкой, я не знаю. Мне посоветовали позвонить приставу и лично сказать этой женщине о том, что я все оплатила. Ну попробую сделать видимо так. В общем неприятное какое-то утро. Хочется поскорее забыть эту ситуацию, потому что она кринжовая, ребята, нелепая и она мне очень надоела. Хочется спокойно наслаждаться своим материнством, потому что я же все-таки мать и меня нельзя сажать в тюрьму и разыскивать", - заявила Монеточка.

Она также предоставила в канале скрины в качестве доказательства того, что оплата действительно была произведена: 287 тыс., 117 тыс. и 108 тыс. рублей.

Как сообщало Накануне.RU, в апреле этот суд вынес решение по иску певца Стаса Костюшкина к Монеточке. Речь идет о ее песне "Мама, я не зигую": Костюшкин обвинил певицу в плагиате своей композиции "Женщина, я не танцую". Изначально иск рассматривался в Екатеринбурге, по месту прописки Елизаветы. Однако затем Чкаловский районный суд принял решение о смене территориальной подсудности из-за того, что Монеточка сменила уральскую прописку на столичную.

В итоге Басманный суд удовлетворил иск о защите авторских прав частично. В частности, он запретил Елизавете Гырдымовой использовать трек с текстом "Мама, я не зигую", а в пользу Костюшкина взыскал 500 тысяч рублей компенсации и возмещение судебных расходов. Стоит отметить, что сам артист требовал компенсацию в 900 тысяч.

Теги: Монеточка, приставы, розыск, долг, плагиат



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