Монеточка сообщила, что выплатила весь долг Костюшкину за плагиат его песни

Певица Елизавета Гырдымова, известная общественности как Лиза Монеточка, заявила, что выплатила весь долг Стасу Костюшкину за плагиат песни "Женщина, я не танцую". Об этом она заявила в Telegram-канале "Радио Монеточка", добавив, что узнал о розыске своей персоны приставами только из СМИ.

Напомним, что в базе должников Федеральной службы судебных приставов оказалась полная тезка певицы, чей долг в 512,5 тыс. рублей не был оплачен.

"Мне не приходило никакого оповещения, я узнала об этом только из новостей. Сейчас мой долг полностью погашен. Я оплачивала кусками. Возможно все это доходит с какой-то задержкой, я не знаю. Мне посоветовали позвонить приставу и лично сказать этой женщине о том, что я все оплатила. Ну попробую сделать видимо так. В общем неприятное какое-то утро. Хочется поскорее забыть эту ситуацию, потому что она кринжовая, ребята, нелепая и она мне очень надоела. Хочется спокойно наслаждаться своим материнством, потому что я же все-таки мать и меня нельзя сажать в тюрьму и разыскивать", - заявила Монеточка.

Она также предоставила в канале скрины в качестве доказательства того, что оплата действительно была произведена: 287 тыс., 117 тыс. и 108 тыс. рублей.

Как сообщало Накануне.RU, в апреле этот суд вынес решение по иску певца Стаса Костюшкина к Монеточке. Речь идет о ее песне "Мама, я не зигую": Костюшкин обвинил певицу в плагиате своей композиции "Женщина, я не танцую". Изначально иск рассматривался в Екатеринбурге, по месту прописки Елизаветы. Однако затем Чкаловский районный суд принял решение о смене территориальной подсудности из-за того, что Монеточка сменила уральскую прописку на столичную.

В итоге Басманный суд удовлетворил иск о защите авторских прав частично. В частности, он запретил Елизавете Гырдымовой использовать трек с текстом "Мама, я не зигую", а в пользу Костюшкина взыскал 500 тысяч рублей компенсации и возмещение судебных расходов. Стоит отметить, что сам артист требовал компенсацию в 900 тысяч.