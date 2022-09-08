Михой Мевля стал первым футболистом из Словении в истории "Спартака"

Словенский футболист и бывший игрок "Зенита" Михой Мевлей подписал контракт с московским "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба клуба красно-белых.

"Сегодня в офисе нашего клуба соглашение со "Спартаком" подписал словенец Миха Мевля. Контракт рассчитан на один год с возможностью продления еще на сезон. Это опытнейший центральный защитник, за плечами которого выступления в различных клубах России, Европы и еврокубках. Кроме того, в его активе 49 матчей за сборную Словении", - говорится в сообщении.

Напомним, что Мевля стал первым игроком из Словении в истории "Спартака". Футболист уже выбрал игровой номер - 32 и в ближайшее время приступит к тренировкам с красно-белыми.