08 Сентября 2022
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Спорт Москва
ФК &quot;Спартак&quot; (2021) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Спартак&quot;

Михой Мевля стал первым футболистом из Словении в истории "Спартака"

Словенский футболист и бывший игрок "Зенита" Михой Мевлей подписал контракт с московским "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба клуба красно-белых.

"Сегодня в офисе нашего клуба соглашение со "Спартаком" подписал словенец Миха Мевля. Контракт рассчитан на один год с возможностью продления еще на сезон. Это опытнейший центральный защитник, за плечами которого выступления в различных клубах России, Европы и еврокубках. Кроме того, в его активе 49 матчей за сборную Словении", - говорится в сообщении.

Напомним, что Мевля стал первым игроком из Словении в истории "Спартака". Футболист уже выбрал игровой номер - 32 и в ближайшее время приступит к тренировкам с красно-белыми.

Теги: Михой Мевля, футболист, Спартак, контракт



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