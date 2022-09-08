"10 раз перевернулась". ДТП под Алапаевском унесло жизнь водителя

Сегодня днем под Алапаевском произошло ДТП, в котором погиб водитель и пострадали пять человек. Все участники аварии находились в одном авто, которое на большой скорости съехало в кювет и перевернулось порядка 10 раз. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, ДТП произошло около 14.20 на 57 км трассы Верхняя Синячиха – Ирбит. Водитель 1982 г.р. ехал со стороны Ирбита в сторону села Голубковское, однако значительно превысил скорость. Не справившись с управлением, мужчина съехал в кювет, где автомобиль и перевернулся. В результате 40-летний водитель скончался от полученных травм до приезда "скорой". Еще пять пассажиров были доставлены в больницы Алапаевска и Ирбита с травмами различной степени тяжести.Их личности устанавливаются полицейскими.

"Все участники аварии, по предварительным сведениям, были не пристегнуты ремнями безопасности. Водитель иномарки проживал в Ирбитском районе, прав на управление транспортным средством он не имел, автомобиль приобрел в собственность всего неделю назад. При осмотре места происшествия представители МВД обнаружили несколько открытых бутылок с водкой", - отметил полковник Горелых.

На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группой - проводятся процессуальные действия. Более подробные и точные обстоятельства аварии инспекторы ДПС выясняют.

"В момент ЧП в салоне находилось шесть человек, что не предусмотрено техническими характеристиками автомобиля и является нарушением правил перевозки пассажиров в соответствии с действующим законодательством. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку, в ходе которой назначат необходимые экспертизы, в том числе будет установлено наличие либо отсутствие алкоголя в крови погибшего хозяина "Хендай Акцент", - добавил Горелых.