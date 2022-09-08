"Вперед! Поехали!" Владимир Путин открыл движение по ЕКАД по видеотрансляции

Президент России Владимир Путин по видеотрансляции открыл движение по ряду участков магистралей М-12 (Москва – Казань – Екатеринбург), М-5 (Москва – Челябинск) и ЕКАД (Екатеринбург). Глава страны поблагодарил рабочих, которые вовремя сдали объект, и проделали качественную работу.

"Хочу поблагодарить всех, кто организует и кто работает в соответствующих профильных ведомствах, в соответствующих компаниях. Прежде всего, конечно, рабочих, инженеров и других специалистов, которые обеспечивают качество и своевременность пуска таких крупных объектов. У нас большая очень работа впереди, большие планы, средства зарезервированы государством: она (работа) чрезвычайно важна и для граждан, и для экономики в целом. Поэтому я очень рассчитываю на то, что все наши планы будут реализованы. Еще раз всем вам большое спасибо", - сказал президент.

Помимо докладов главы Среднего Урала Евгения Куйвашева, который отвечал за участок в Екатеринбурге, и других представителей, Путин также выслушал рабочих, поинтересовавшись их условиями жизни и заработной платой. Каждый из них заявил, что доволен нынешнем положением вещей.

Мастер Леонид из екатеринбургской команды также воспользовался случаем и поблагодарил руководство и своих коллег за тяжелый труд, отметив, что на таком объекте как ЕКАД было очень интересно работать.



"Будем и дальше работать. Всем вашим коллегам, которые с вами работали: и те, которые здесь сейчас находятся и те, кого здесь сейчас нет, спасибо и самые наилучшие пожелания, - сказал Путин. - Вперед! Поехали!"

Старт движению был дан одновременно на всех участках.

Строительство последнего участка ЕКАД началось в 2019 году. Его длина составляет 11,4 км, стоимость работ – 8,4 млрд руб.

Предполагается, что завершение строительства ЕКАД позволит объединить в транспортный каркас федеральные дороги: Пермский тракт, М-5 "Урал", "Екатеринбург – Шадринск – Курган" и Тюменский тракт. Транзитный транспорт будет выведен за пределы уральской столицы, что позволит разгрузить улично-дорожную сеть города.