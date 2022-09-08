08 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области глава сельхозкооператива получил условный срок за хищение 1,9 млн рублей

В Челябинской области главу сельскохозяйственного кооператива приговорили к 3 годам лишения свободы условно за хищение 1,9 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В 2020 году осужденный предоставил в региональный минсельхоз для выплаты субсидии фиктивные документы о якобы понесенных расходах в сумме более 1,9 млн рублей при закупке сельскохозяйственной продукции у членов кооператива.

Средства ему были перечислены. В ходе следствия мужчина возместил ущерб в полном объеме.

Теги: мошенничество, хищение, приговор,



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