В Челябинской области глава сельхозкооператива получил условный срок за хищение 1,9 млн рублей

В Челябинской области главу сельскохозяйственного кооператива приговорили к 3 годам лишения свободы условно за хищение 1,9 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В 2020 году осужденный предоставил в региональный минсельхоз для выплаты субсидии фиктивные документы о якобы понесенных расходах в сумме более 1,9 млн рублей при закупке сельскохозяйственной продукции у членов кооператива.

Средства ему были перечислены. В ходе следствия мужчина возместил ущерб в полном объеме.