08 Сентября 2022
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Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Член ОП Екатеринбурга Алексей Мешавкин отправлен под домашний арест за взятку

Директор детской спортшколы № 8 "Локомотив" и члена Общественной палаты Екатеринбурга Алексея Мешавкина отправили под домашний арест на два месяца. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга, добавив, что арест продлится до 5 ноября включительно.

Мешавкину приписывают п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он сдавал в аренду спортзал на Челюскинцев индивидуальному предпринимателю. Действовал директор школы якобы через своего заместителя Николая Калиновского, который якобы получал основную часть оплаты себе на карту, а после переводил половину Мешавкину. Таким образом, только оставшаяся от основной части аренды направлялась на счета школы.

Следствие считает, что за 2018-2022 гг. член Общественной палаты получил свыше 300 тыс. рублей.

Теги: Мешавкин, домашний арест, взятка



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