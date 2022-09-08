Состав "Урала" пополнил ещё один высокорослый защитник Сильвие Бегич
Состав футбольного клуба "Урал" на правах свободного агента пополнил ещё один высокорослый защитник Сильвие Бегич.
В России игрок выступал за "Оренбург", "Рубин" и "Крылья Советов".
29-летний хорватский футболист имеет рост − 197 см., и играет преимущественно в центре обороны.
"Урал" проводит масштабное усиление состава в последние дни. Напомним, что ранее ряды екатеринбургского клуба пополнили 28-летний игрок сборной Гвинеи Ибраима Сиссе, 34-летний белорусский защитник Егор Филипенко и 27-летний нападающий из Нидерландов Рай Влут.