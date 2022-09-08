Состав "Урала" пополнил ещё один высокорослый защитник Сильвие Бегич

29-летний хорватский футболист имеет рост − 197 см., и играет преимущественно в центре обороны.

В России игрок выступал за "Оренбург", "Рубин" и "Крылья Советов".

Состав футбольного клуба "Урал" на правах свободного агента пополнил ещё один высокорослый защитник Сильвие Бегич.





