08 Сентября 2022
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Сильвие Бегич (2022) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Состав "Урала" пополнил ещё один высокорослый защитник Сильвие Бегич

Состав футбольного клуба "Урал" на правах свободного агента пополнил ещё один высокорослый защитник Сильвие Бегич.

В России игрок выступал за "Оренбург", "Рубин" и "Крылья Советов".

29-летний хорватский футболист имеет рост − 197 см., и играет преимущественно в центре обороны.

Сильвие Бегич(2022)|Фото: пресс-служба ФК "Урал"

"Урал" проводит масштабное усиление состава в последние дни. Напомним, что ранее ряды екатеринбургского клуба пополнили 28-летний игрок сборной Гвинеи Ибраима Сиссе, 34-летний белорусский защитник Егор Филипенко и 27-летний нападающий из Нидерландов Рай Влут.

Теги: Сильвие Бегич, Урал, контракт



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